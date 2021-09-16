Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков оценил перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов.

«С одной стороны, 0:1 от «Челси» — это не разгром, который предрекали «Зениту». Но все равно ноль очков. А почетных поражений я не признаю. С другой стороны, команда Семака выглядела достойно — грамотно и уверенно оборонялась, много двигалась, создавала моменты», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Специалист подчеркнул, что игра «Зенита» вселяет надежду на то, что в нынешней Лиге чемпионов команда добьется более высокого результата, чем год назад. Подтверждение этому можно будет получить уже в предстоящей встрече с «Мальме».

Напомним, в первом туре группового этапа «Зенит» на выезде уступил «Челси» со счетом 0:1, единственный гол забил Ромелу Лукаку. Следующий матч петербуржцы проведут дома против «Мальме», а лондонцы в гостях сыграют с «Ювентусом».