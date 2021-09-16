Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Марко Николичем определился со стартовым составом на матч с «Марселем» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Состав «Локомотива»: Гильерме, Мурило, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Жемалетдинов, Баринов, Куликов, Бека-Бека, Смолов, Камано.

Тренерский штаб «Марселся» также озвучил состав на игру.

Состав «Марселя»: Лопес Сабата (ГК), Перес, Альвара, Салиба, Ронжье, Гендузи, Камара, Ундер, Жерсон, Диенг, Харит.

Напомним, игра будет проходить в Москве на стадионе РЖД «Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:45. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Обслуживать встречу будет боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто. В роли его ассистентов выступят Давор Бельо и Дамир Лазич. Резервным рефери назначен Милош Гигович.