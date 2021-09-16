Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в коньковой гонке на 10 км с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжероллерам.

Золотую медаль завоевала шведская лыжница Линн Сёмскар, опередившая Непряеву на 10,5 секунд. Замкнула тройку лидеров еще одна россиянка Мария Истомина, уступившая победительнице 23,2 секунды.

Все остальные участницы гонки проиграли шведке более минуты. В топ-10 вошли две россиянки — Светлана Николаева и Яна Кирпиченко, занявшие шестое и восьмое места соответственно. Анна Грухвина стала 12-й.

Напомним, что чемпионат мира по лыжероллерам стартовал в Валь-ди-Фьемме (Италия) сегодня, 16 сентября, и продлится до воскресенья. В первый соревновательный день разыгрываются медали в гонках с раздельного старта, завтра пройдут личные спринты, 18 сентября — командные спринты, 19 сентября — масс-старты.