Тренерский штаб СКА во главе с Валерием Брагиным определился с составом на матч с «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ.
Место в воротах петербургской команды займет Ларс Юханссон, запасным вратарем будет Александр Самонов.
- Первое звено: Фантенберг — Паутов, Тимкин — Каменев — Свечков;
- Второе звено: Дыбленко — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;
- Третье звено: Кирсанов — Пыленков, Марченко — Воробьев — Галимов;
- Четвертое звено: Галенюк, Мичков, Моисеев — Хендемарк — Чибриков.
Напомним, игра будет проходить в Сочи на стадионе «Большой» сегодня, 16 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени.
В прошлой встрече армейцы прервали двухматчевую серию поражений, на выезде обыграв «Спартак» со счетом 2:0. «Сочи» потерпел поражение в четырех последних матчах кряду.
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