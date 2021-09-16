Тренерский штаб СКА во главе с Валерием Брагиным определился с составом на матч с «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ.

Место в воротах петербургской команды займет Ларс Юханссон, запасным вратарем будет Александр Самонов.

Первое звено: Фантенберг — Паутов, Тимкин — Каменев — Свечков;

Фантенберг — Паутов, Тимкин — Каменев — Свечков; Второе звено: Дыбленко — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;

Дыбленко — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов; Третье звено: Кирсанов — Пыленков, Марченко — Воробьев — Галимов;

Кирсанов — Пыленков, Марченко — Воробьев — Галимов; Четвертое звено: Галенюк, Мичков, Моисеев — Хендемарк — Чибриков.

Напомним, игра будет проходить в Сочи на стадионе «Большой» сегодня, 16 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

В прошлой встрече армейцы прервали двухматчевую серию поражений, на выезде обыграв «Спартак» со счетом 2:0. «Сочи» потерпел поражение в четырех последних матчах кряду.