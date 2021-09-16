Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке сообщил, что его отец скончался после того, как увидел дебютный гол сына в Лиге чемпионов.

По словам футболиста, последние несколько недель были самыми сложными в его жизни, поскольку его отец тяжело болел.

«Вчера я забил свой первый гол в Лиге чемпионов. И всего через несколько минут после этого он мирно скончался в окружении мамы и брата. Они были рядом с ним. Может, так и должно было случиться. Отец всегда испытывал гордость, глядя на мою игру. Знаю, что он всегда со мной. Он всегда будет в моём сердце. Этот гол был для тебя, папа», – написал Аке на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, 15 сентября «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «РБ Лейпциг» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, игра завершилась со счетом 6:3. В составе «горожан» по голу забили Аке, Рияд Марез, Джек Грилиш, Жоау Канселу и Габриэль Жезус, еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Норди Мукилеле.