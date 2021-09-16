Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова у себя в «Инстаграме» подвела итоги минувшего лета.

«Почему-то сегодня осознала, что лето закончилось. Лето, оно всегда такое яркое, звонкое, сногсшибательное, вихревое. С ним связано так много воспоминаний, счастливых, живых, важных. Это лето принесло мне вдохновение, появились новые идеи и мечты», — написала Загитова.

Спортсменка добавила, что осенью будет воплощать свои задумки в жизнь и скоро расскажет болельщикам, о чем идет речь.

Напомним, Загитова не соревнуется с декабря 2019 года, так как взяла паузу в карьере. Недавно фигуристка подчеркнула, что по-прежнему не готова говорить об окончательном уходе из спорта. Алина является обладательницей всех международных титулов — она олимпийская чемпионка, чемпионка Европы и мира, а также победительница финала Гран-при.