Нападающий ЦСКА Антон Заболотный может пропустить матч со «Спартаком» в восьмом туре Российской Премьер-Лиги.

Как сообщает Sport24, футболист продолжает тренироваться по индивидуальной программе и пока не приступал к работе в общей группе. По информации источника, специфика повреждения не позволяет определить точные сроки восстановления.

Напомним, Заболотный получил травму в матче седьмого тура РПЛ с «Арсеналом», он покинул поле в первом тайме.

Столичное дерби ЦСКА — «Спартак» состоится в понедельник, 20 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени. Армейцам не сможет помочь защитник Георгий Щенников.