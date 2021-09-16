В Сочи на стадионе «Большой» стартовал матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и петербургским СКА. Команды вышли на лед в 19:30 по московскому времени.

Место в воротах армейцев сегодня занимает Ларс Юханссон, Александр Самонов будет запасным вратарем.

СКА и «Сочи» дважды встречались в августе в рамках предсезонных турниров, оба раза петербуржцы победили с разницей в три шайбы.

В прошлой встрече армейцы прервали двухматчевую серию поражений, на выезде обыграв «Спартак» со счетом 2:0. «Сочи» потерпел поражение в четырех последних матчах кряду. Подопечные Евгения Ставровского уступили ЦСКА и «Торпедо» в основное время, а «Куньлуню» и «Ак Барсу» — в серии буллитов.