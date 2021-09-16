В Москве на стадионе «РЖД Арена» начался матч между «Локомотивом» и «Марселем» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск.

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Сегодняшнюю встречу обслуживает боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто. В роли его ассистентов выступят Давор Бельо и Дамир Лазич. Резервным рефери назначен Милош Гигович.

«Локомотив»: Гильерме, Мурило, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Жемалетдинов, Баринов, Куликов, Бека-Бека, Смолов, Камано.

«Марсель»: Лопес Сабата (ГК), Перес, Альвара, Салиба, Ронжье, Гендузи, Камара, Ундер, Жерсон, Диенг, Харит.