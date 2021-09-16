Международный союз конькобежцев (ISU) огласил полный состав участников российского этапа Гран-при по фигурному катанию, который будет проходить в Сочи с 25 по 28 ноября.
Состав был известен и ранее, но в нем оставались свободные места для российских фигуристов, для которых этап станет домашним. На соревнования дозаявлены Майя Хромых, Марк Кондратюк, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.
Таким образом, полная российская заявка на этап выглядит следующим образом:
- Женщины: Майя Хромых, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева.
- Мужчины: Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Евгений Семененко.
- Парное катание: Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.
- Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева\Егор Базин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин.
Примечательно, что в число участников теперь не входит Элизабет Турсынбаева, представляющая Казахстан.
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