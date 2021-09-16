Российский лыжник Денис Спицов завоевал бронзовую медаль в гонке на 16 км с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжероллерам.

Победу одержал итальянец Маттео Танел, опередивший Спицова на 10,1 секунды. Серебряная медаль досталась норвежцу Амунду Корсету, который проиграл лидеру 6,2 секунды.

Россияне Александр Терентьев и Алексей Червоткин заняли четвертое и пятое места соответственно, Евгений Дементьев стал седьмым. Лидер сборной России Александр Большунов не вышел на старт из-за небольшого недомогания: у него воспалилась десна. Пока неизвестно, выступит ли он в следующих гонках.

Напомним, чемпионат мира по лыжероллерам стартовал в Валь-ди-Фьемме (Италия) сегодня, 16 сентября, и продлится до воскресенья. Завтра состоятся личные спринтерские гонки, 18 сентября — командные, 19 сентября — масс-старты.