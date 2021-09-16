Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может возглавить национальную команду Турции.

Как сообщает Kicker, украинский специалист входит в число кандидатов на должность в турецкой команде. Сам Шевченко отметил, что говорить о достижении соглашения пока рано. Примечательно, что в списке претендентов также есть Штефан Кунц, который мог возглавить сборную России минувшим летом.

Напомним, сборная Украины под руководством Шевченко дошла до четвертьфинала чемпионата Европы-2020. На групповом этапе команда стала третьей и вышла в плей-офф благодаря дополнительным показателям. В 1/8 финала украинцы в овертайме обыграли сборную Швеции, а в четвертьфинале потерпели разгромное поражение от Англии — 0:4.