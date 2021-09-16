В Красноярске продолжается юниорский этап Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 17 сентября, состоится короткая программа у девушек, начало запланировано на 8:15 по московскому времени.

Россию будут представлять пять фигуристок. В первую разминку попала Софья Самоделкина, она выступит под третьим номером. Во второй группе участников на лед выйдут Елизавета Куликова и Софья Акатьева, получившие 9-й и 11-й номера соответственно.

Ещё две российские спортсменки попали в третью разминку: под 14-м номером выступит Елизавета Берестовская, под 16-м — Анастасия Зинина.

Перед стартом соревнований фигуристки провели несколько тренировок, на одной из них Самоделкина уверенно исполнила четверной лутц.