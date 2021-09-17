В Красноярске проходит этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. В 8:15 по московскому времени стартовала короткая программа у девушек.

Открывать соревнования выпало аргентинской спортсменке Мишель Дикикко. Первой из россиянок выступит Софья Самоделкина, получившая третий стартовый номер.

Еще две российские фигуристки попали во вторую группу участниц: под 9-м номером на лед выйдет Елизавета Куликова, под 11-м — Софья Акатьева. В третьей разминке также выступят две россиянки: Елизавета Берестовская (14-й номер) и Анастасия Зинина (16-й).

Перед стартом соревнований фигуристки провели несколько тренировок, на одной из них Самоделкина уверенно исполнила четверной лутц.