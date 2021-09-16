В Красноярске проходит этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. В пятницу, 17 сентября, состоится произвольная программа у юношей, начало запланировано на 14:00 по московскому времени.

Короткая программа состоялась днем ранее, российские фигуристы заняли первые три места. В лидеры вышел Артём Ковалёв, набравший 81,31 балла. Вторым идет Глеб Лутфуллин (80,12), третьим — Егор Рухин (78,43).

Еще один россиянин Андрей Анисимов (73,69) занимает текущее пятое место, Фёдор Зонов (63,72) — восьмой.

Напомним, Ковалёв тренируется под руководством Александра Волкова, покинувшего академию «Ангелы Плющенко». Лутфуллин является учеником Алексея Мишина, Рухин занимается в ЦСКА у Елены Буяновой, куда перешел от Этери Тутберидзе.