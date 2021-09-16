В Москве на стадионе «РЖД Арена» проходит матч «Локомотив» — «Марсель» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. После первого тайма счет не открыт — 0:0.

В составе «железнодорожников» по одной жёлтой карточке получили полузащитники Алексис Бека Бека и Наир Тикнизян, у гостей «горчичник» был показан хавбеку Бубакару Камара.

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Сегодняшнюю встречу обслуживает боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто. В роли его ассистентов выступят Давор Бельо и Дамир Лазич. Резервным рефери назначен Милош Гигович.

Во втором туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио», а «Марсель» на своем поле примет «Галатасарай». Обе встречи состоятся 30 сентября.