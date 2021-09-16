Резервный пилот «Альпин» россиянин Даниил Квят не смог отработать второй день тестов 18-дюймовых шин, которые проходят во Франции.

Как сообщает пресс-служба «Пирелли», у «Альпин» возникли технические проблемы с болидом.

Со следующего сезона Формула-1 переходит с 13-дюймовых шин на 18-дюймовые. Изначально предполагалось, что переход состоится уже в этом году, но из-за пандемии коронавируса нововведение решили отложить.

Технический директор «Мерседеса» ранее выразил мнение, что новые шины заметно уменьшат скорость болидов по сравнению с нынешней.

Напомним, Квят выступал в Формуле-1 за «Ред Булл» и «Торо Россо», впоследствии переименованную в «Альфа Таури».