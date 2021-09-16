Известный российский певец Егор Крид собирается основать собственную киберспортивную организацию. Об этом он объявил во время шоу «Что было дальше?», которое посетил вместе с Алишером Моргенштерном.

В ходе диалога с резидентами шоу Крид сообщил, что близко общается с некоторыми игроками в Counter-Strike: Global Offensive. Как отметил исполнитель, киберспортсмены имеют хорошие навыки, но у них нет поддержки со стороны. Музыкант решил поддержать их.

«Сейчас делаем киберспортивную организацию. Нашли пятерых игроков по CS:GO, наняли менеджера и тренера. Будем помогать. У меня есть ребята, которые играют в CS:GO очень круто на профессиональном уровне, но у них нет команды», — сказал Крид.

Напомним, что сам Крид также является активным игроком в CS:GO. Минувшим летом его аккаунт, стоимость контента на котором превышала 3 миллиона рублей, был взломан.