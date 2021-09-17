В Красноярске продолжается юниорский этап Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 17 сентября, состоится произвольная программа у спортивных пар, начало запланировано на 12:30 по московскому времени.

Первыми на льду появятся представители Узбекистана Анастасия Сазонова/Джамшид Ташмухамедов, после них выступят австралийцы Анастасия Голубева/Гектор Гиотопулос Мур. Под третьим номером на лед выйдут россияне Екатерина Сторублевцева/Артем Грицаенко.

Во второй разминке все три пары будут представлять Россию. Сначала свою программу покажут Екатерина Петушкова/Евгений Маликов, ставшие третьими по итогам первого дня соревнований. Затем выступят Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, а закрывать соревнования будут лидеры Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.