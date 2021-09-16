В Сочи на стадионе «Большой» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и СКА. После двух периодов гости ведут со счетом 1:0.

Первые 20 минут игры прошли без заброшенных шайб. «Армейцы» открыли счет в концовке второго периода, когда на 18-й минуте Йонас Кемппайнен реализовал большинство. В роли его ассистентов выступили Даниил Пыленков и Антон Бурдасов.

Напомним, СКА и «Сочи» дважды встречались в августе в рамках предсезонных турниров, оба раза петербуржцы победили с разницей в три шайбы.

В прошлой встрече армейцы прервали двухматчевую серию поражений, на выезде обыграв «Спартак» со счетом 2:0. «Сочи» потерпел поражение в четырех последних матчах кряду.