На стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» принимает «Марсель» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. На 59-й минуте гости вышли вперед, полузащитник Дженгиз Ундер реализовал пенальти.

24-летний хавбек пробил по центру ворот, Маринато Гилерме не смог отразить удар. Пенальти был назначен после фола Наира Тикнизяна, который получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

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Сегодняшнюю встречу обслуживает боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто. В роли его ассистентов выступят Давор Бельо и Дамир Лазич. Резервным рефери назначен Милош Гигович.

Во втором туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио», а «Марсель» на своем поле примет «Галатасарай». Обе встречи состоятся 30 сентября.