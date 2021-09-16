Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал «Спартак» после поражения от «Легии» на групповом этапе Лиги Европы.

«Не исключено, что игроки «Спартака» специально сливают тренера, бойкот устраивают. Футболисты — это же бестолковая публика, они ничего не могут кроме футбола. Что они еще могут делать в жизни? Ничего. Гнать их всех надо в шею. Один стыд и позор!» — сказал Тихонов и добавил, что нужно выгнать и обанкротить владельца клуба Леонида Федуна. Слова Тихонова приводит Sport24.

Напомним, «Спартак» потерпел поражение со счетом 0:1, пропустив гол в компенсированное ко второму тайму время. Игра проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» в среду, 15 сентября.

Во втором туре красно-белые на выезде сыграют с итальянским «Наполи», матч состоится 30 сентября и начнется в 19:45.