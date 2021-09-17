В рамках юниорского этапа Гран-при по фигурному катанию в Красноярске состоится короткая программа у девушек. Начало запланировано на 08:15 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь:

В первой разминке выступит российская фигуристка Софья Самоделкина, во второй — Елизавета Куликова и Софья Акатьева. Еще две россиянки — Елизавета Берестовская и Анастасия Зинина — попали в третью группу участников.

Ранее фигуристки провели несколько тренировок в Красноярске, на одной из которых Самоделкина успешно исполнила четверной лутц.

Произвольная программа у девушек состоится в субботу, 18 сентября, и начнется в 10:30 мск.