Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как поддерживал российских теннисистов на US Open. Спортсмен посетил несколько матчей турнира в Нью-Йорке.

По словам Панарина, перед стартом соревнований он познакомился с Кареном Хачановым и Даниилом Медведевым, так как у них оказались общие знакомые.

«Потом они позвали на теннис, и мы начали ходить. Плохо так говорить, но Карен проиграл, и мы довольны. Иначе пришлось бы ходить на теннис каждый день. А так мы ездили через день, на Медведева. По полдня выжигали из жизни. Да еще нервничали. Я там вычислял, кто против Дани болеет. Хотел их подловить!» — приводит слова Панарина «Матч ТВ».

Хоккеист подчеркнул, что проникся теннисом и очень нервничал, когда поддерживал игроков с трибун. По словам Панарина, он уже сказал Медведеву, что в следующем сезоне придет на его матч только в финале.

«Иначе невозможно. Я там орал как отец 12-летнего парня где-нибудь на турнире в Тюмени», — сказал Панарин.

Напомним, Медведев выиграл Открытый чемпионат США, в финальном матче одолев первую ракетку мира серба Новака Джоковича в трех сетах. Для россиянина это первая победа в финале турнира «Большого шлема».