«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч проходил в Москве на «РЖД Арене» и завершился со счетом 1:1.

Первый тайм прошел без забитых голов. После перерыва гости вышли вперед после того, как полузащитник Дженгиз Ундер реализовал пенальти. 24-летний хавбек пробил по центру ворот, и Маринато Гилерме не смог отразить удар.

Пенальти был назначен после фола Наира Тикнизяна на 58-й минуте. Футболист получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Железнодорожникам» удалось избежать поражения благодаря голу форварда Джирано Керка на 89-й минуте.

Во втором туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио», а «Марсель» на своем поле примет «Галатасарай». Обе встречи состоятся 30 сентября.