«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ренном» в первом туре группового этапа Лиги конференций УЕФА. Встреча проходила во Франции на стадионе «Роазон Парк» и завершилась со счетом 2:2.

Гости вышли вперед уже на 11-й минуте игры благодаря тому, что Лоик Баде отправил мяч в собственные ворота. Однако спустя 12 минут «Ренну» удалось отыграться, гол с передачи Серу Гирасси забил Флавьен Тэт.

Во втором тайме хозяева удвоили преимущества, голом на 72-й минуте отметился Гаэтан Лаборде. Через четыре минуты «Тоттенхэм» восстановил равновесие благодаря голу Пьера-Эмиля Хейберга.

По итогам первого тура «Ренн» и «Тоттенхэм» делят второе и третье места в турнирной таблице группы G. Лидером квартета идет голландский «Витесс» с 3 очками, последнее место занимает «Мура» (0).