Петербургский СКА на выезде обыграл ХК «Сочи» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Обе шайбы в составе армейцев забросил нападающий Йонас Кемппайнен. Во втором периоде он реализовал большинство, в роли его ассистентов выступили Даниил Пыленков и Антон Бурдасов. В третьей двадцатиминутке форвард забил с передачи Андрея Кузьменко.

В следующем матче «Сочи» на выезде встретится с казанским «Ак Барсом», игра состоится 18 сентября. Подопечные Валерия Брагина 21 сентября на своем льду примут хабаровский «Амур».

Напомним, в этом году СКА и «Сочи» дважды встречались в августе в рамках предсезонных турниров, оба раза петербуржцы победили с разницей в три шайбы.