Первая ракетка России Даниил Медведев поделился с подписчиками фотографией с отдыха, который устроил себе после победы на US Open.

В сториз своего «Инстаграма» теннисист опубликовал фото с завтрака. На столе перед Медведевым стоит блюдо с венскими вафлями и ягодами. «Праздничный завтрак», — написал Даниил.

Напомним, в воскресенье, 12 сентября, Медведев выиграл Открытый чемпионат США, победив первую ракетку мира серба Новака Джоковича в финале. Игра завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Для россиянина эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». Ранее он дважды добирался до финала «мейджоров», но проиграл оба матча. В 2019 году он бился за трофей US Open с Рафаэлем Надалем, а в 2021-м сражался с Джоковичем за титул на Australian Open.