В Москве в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось столичное дерби «Спартак» — ЦСКА. Игра проходила на льду «Мегаспорта» и завершилась победой «армейцев» со счетом 5:3.

Командам не удалось открыть счет в первом игровом отрезке, но после перерыва игроки ЦСКА забросили три шайбы подряд. На 21-й минуте отличился Сергей Плотников, которому ассистировали Джон Гилмор и Константин Окулов. На 32-й минуте преимущество «армейцев» удвоил Лукас Вальммарк, голевыми передачами отметились Гилмор и Александр Попов. Через минуту Плотников оформил дубль, Окулов набрал еще одно ассистентское очко.

До второго перерыва «Спартаку» удалось отыграть одну шайбу благодаря точному броску Ильи Талалуева. В начале третьего периода он оформил дубль с передач Дмитрия Вишневского и Тима Хеда. На 49-й минуте форвард красно-белых Александр Хохлачев сравнял счет.

Однако спустя четыре минуты ЦСКА вновь вышел вперед, автором гола стал Сергей Андронов. За несколько секунд до финальной сирены Плотников отправил шайбу в пустые ворота и оформил хет-трик.