Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» на старте группового этапа Лиги Европы. Игра проходила на «РЖД Арене» и завершилась со счетом 1:1.

«Железнодорожники» были близки к поражению, но на 89-й минуте полузащитник Фаустино Анджорин забил гол и принес своей команде одно очко. Sportbox показал видео эпизода:

Напомним, с 59-й минуты «Локомотив» играл в меньшинстве, так как за вторую жёлтую карточку был удален Наир Тикнизян. Арбитр назначил пенальти в ворота Маринато Гилерме, который уверенно реализовал хавбек «Марселя» Дженгиз Ундер.

Во втором туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио», а «Марсель» на своем поле примет «Галатасарай». Обе встречи состоятся 30 сентября.