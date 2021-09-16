Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо поделился мнением о совместных тренировках россиян с итальянцами.

Напомним, что при подготовке к олимпийскому сезону итальянцы Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани присоединились к группе Маркуса Крамера, в которой тренируются Сергей Устюгов, Глеб Ретивых и Юлия Ступак.

«Думаю, это захватывающий эксперимент, начало каких-то положительных изменений в лыжном спорте. Я был рад узнать, что они решили тренироваться с русскими. Это даст и тем и другим гораздо больше, чем преимущество в гонках», — цитирует Клэбо Fondo Italia.

По мнению норвежца, для лыжных гонок полезно иметь команды со спортсменами из разных стран. Клэбо отметил, что результат эксперимента будет виден уже этой зимой. Возможно, он повлечет за собой и другие изменения в будущем.