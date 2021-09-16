Российский фигурист Артём Ковалёв рассказал об уходе из академии «Ангелы Плющенко» весной текущего года.

«Все произошло по обоюдному согласию сторон. Евгений Викторович очень сильно уговаривал нас, говорил, что все будет, как мы скажем, но мы с моим тренером решили, что пойдем дальше своей дорогой», — приводит слова Ковалёва Sport24.

Тренер Александр Волков открыл свою академию на катке «Арктика» и предложил Ковалёву продолжить совместную работу вне академии Плющенко. По словам фигуриста, он принял предложение, поскольку не захотел прекращать сотрудничество.

Ковалёв подчеркнул, что у него не было никаких конфликтов с Плющенко, они сохранили хорошие отношения и продолжают общаться.

«Например, сюда в Красноярск Евгений Викторович приехал с одиночницей Настей Зининой. Они с Александром Сергеевичем поздоровались, обнялись. Я тоже поздоровался, пожал руку, все было нормально», — сказал Ковалев.