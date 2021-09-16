Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми фигурами обыграл россиянина Сергея Карякина в девятом туре супертурнира Norway Chess, который проходит в Ставангере (Норвегия).

Таким образом, Карлсен взял реванш за поражение в пятом туре соревнований. Ещё один россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом, но оказался сильнее в армагеддоне. Француз Алиреза Фируджа черными фигурами одолел норвежца Арьяна Тари.

Напомним, согласно регламенту, за победу в основное время спортсмен получает 3 очка. В случае ничьей играется партия армагеддон, где победителю начисляют 1,5 очка, а проигравшему — 1 очко.

После девяти туров Карлсен идет лидером, имея в своем активе 18 очков. Раппорт (16,5) — второй, Фируджа (15) — третий. Непомнящий и Карякин занимают четвертое и пятое место, имея по 11 и 8,5 очков соответственно.