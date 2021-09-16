Хореограф Алексей Железняков, работающий в группе Этери Тутберидзе, показал фрагмент тренировки с Майей Хромых и Камилой Валиевой.

«Танцы в «Хрустальном». Две наши красотки-трудяжечки Майя и Ками и ваш покорный-непокорный танцующий железяка. Артем Федорченко, привет от группы Тутберидзе», – написал Железняков на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, сегодня стало известно, что Хромых выступит на российском этапе Гран-при в Сочи, куда также ранее были заявлены Валиева и Елизавета Туктамышева.

Для обеих учениц Тутберидзе предстоящий сезон станет дебютным на взрослом уровне. В прошлом году они выступали на взрослых российских стартах, но на международной арене могли соревноваться только по юниорам. Валиева, напомним, является победительницей юниорского чемпионата мира-2020.