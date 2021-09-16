Хореограф Алексей Железняков, работающий в группе Этери Тутберидзе, показал фрагмент тренировки с Майей Хромых и Камилой Валиевой.
«Танцы в «Хрустальном». Две наши красотки-трудяжечки Майя и Ками и ваш покорный-непокорный танцующий железяка. Артем Федорченко, привет от группы Тутберидзе», – написал Железняков на своей странице в «Инстаграме».
— Великий Твитсби (@greattvetor) September 16, 2021
Напомним, сегодня стало известно, что Хромых выступит на российском этапе Гран-при в Сочи, куда также ранее были заявлены Валиева и Елизавета Туктамышева.
Для обеих учениц Тутберидзе предстоящий сезон станет дебютным на взрослом уровне. В прошлом году они выступали на взрослых российских стартах, но на международной арене могли соревноваться только по юниорам. Валиева, напомним, является победительницей юниорского чемпионата мира-2020.
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