Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о выступлении российских клубов в еврокубковых турнирах.

«Не скажу, что «Локомотив» — единственная российская команда, за которую не стыдно в Европе. «Зенит» сыграл хорошо: ему фатально не повезло, но они играли достойно, не испугались такого грозного соперника как «Челси». Стыдно только за «Спартак», — приводит слова Смородской «Чемпионат».

Смородская отметила, что её не впечатлили новички «Локомотива», но есть надежда, что команда сможет побороться за второе место в группе.

Напомним, сегодня «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» (1:1) в первом туре Лиги Европы, а «Спартак» вчера уступил «Легии» (0:1), пропустив в добавленное время. Днём ранее «Зенит» на выезде проиграл «Челси» (0:1) на старте группового этапа Лиги чемпионов.