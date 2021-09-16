Российская фигуристка Алёна Леонова оценила выступление Александры Трусовой на контрольных прокатах в Челябинске. В произвольной программе спортсменка исполнила пять четверных прыжков — два лутца, флип, тулуп и сальхов.

«Трусова на контрольных прокатах понравилась больше всех. Даже по прыжкам, если честно. Все вместе сложилось: очень удачная программа, у Саши прекрасная форма сейчас. Я была в восторге от ее выступления!» — приводит слова Леоновой Sport24.

Леонова призналась, что нынешняя форма Трусовой её практически не удивила, так как в группе Этери Тутберидзе не может быть по-другому. Она отметила, что и Алёне Косторной пришлось попотеть, восстанавливая тройной аксель.

«Не скажу, что пять четверных Трусовой были ожидаемы, но то, что она к ним будет идти – было очевидно. Удивительно, что она их сделала, держа это в строжайшем секрете», — сказала Леонова.

По мнению фигуристки, Трусова сумеет сохранить хорошую до Олимпийских игр. Сейчас она ощущает уверенность в себе и либо будет держать эту планку, либо станет еще лучше — например, добавит в произвольную программу тройной аксель.