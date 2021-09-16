«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем», СКА обыграл «Сочи», Наталья Непряева и Денис Спицов взяли медали на ЧМ по лыжероллерам. Эти и другие новости дня — в дайджесте Неваспорт за 16 сентября.

«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Марселем»

«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 1:1. У гостей с пенальти отличился Дженгиз Ундер, у «железнодорожников» счет сравнял Фаустино Анджорин на 89-й минуте.

СКА обыграл «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ

СКА нанес поражение «Сочи» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Два гола в составе армейцев забил Йонас Кемппайнен, игра завершилась со счетом 2:0.

Непряева, Истомина и Спицов взяли медали на ЧМ по лыжероллерам

В Валь-ди-Фьемме стартовал чемпионат мира по лыжероллерам. В первый день турнира российские лыжники завоевали три награды: Наталья Непряева взяла серебро, Мария Истомина и Денис Спицов — бронзу.

Большунов пропустил старт ЧМ из-за недомогания

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не вышел на старт в первый день чемпионата мира по лыжероллерам. Спортсмен пропустил коньковую разделку на 16 км из-за воспаления десны.

Российские фигуристы вышли в лидеры на ЮЧМ в Красноярске

В Красноярске стартовал юниорский этап Гран-при по фигурному катанию. После короткой программы у юношей лидируют три российских фигуриста: Артём Ковалев занимает первое место, Глеб Лутфуллин — второе, Егор Рухин — третье.

Хромых и Кондратюк вошли в число участников Гран-при России

ISU опубликовал окончательный состав российского этапа Гран-при по фигурному катанию. Заявку дополнили российские фигуристы Майя Хромых, Марк Кондратюк, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.