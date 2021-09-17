Фанаты едва не сорвали ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между мексиканскими клубами «Крус Асуль» и «Монтеррей».

Первая остановка игры произошла на 60-й минуте. На мониторах стадиона появилась надпись, что фанаты хозяев кричали гомофобные оскорбления в адрес вратаря соперников Эстебана Андрады.

Через некоторое время игра продолжилась, но на 64-й минуте фанаты продолжили скандировать оскорбления. Судья снова остановил игру, и после этого футболисты покинули поле.

Встречу всё же удалось доиграть, и «Монтеррей» победил 4:1. Первая игра также завершилась его победой — 1:0.

В финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Монтеррей» встретится с ещё одним клубом из Мексики — «Америкой», которая в полуфинале одолела представителя MLS «Филадельфию Юнион» — 2:0, 2:0.