Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал ничью в матче первого тура группового турнира Лиги Европы против «Марселя» (1:1). Железнодорожники на 59-й минуте остались в меньшинстве после удаления Наира Тикнизяна за фол в своей штрафной. Дженгиз Юндер открыл счёт с пенальти. На 89-й минуте «Локо» удалось в меньшинстве спасти ничью благодаря голу Фаусьино Анджорина.

«Не все так получалось, как мы планировали, но за самоотдачу, за команду ни к кому нет претензий. Мы бились, верили до последнего, что можем сравнять. Мы заработали очко в меньшинстве, это дорогого стоит», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Баринова после игры.

Сам Баринов провёл на поле все 90 минут.

В следующем туре Лиги Европы «Локо» сыграет в гостях с «Лацио». Игра состоится 30 сентября в Риме.