Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби выразил надежду, что его многолетний соперник из «Вашингтона» Александр Овечкин сможет установить рекорд Национальной Хоккейной Лиги по заброшенным шайбам.

«Я надеюсь, это произойдёт. Я уже сказал это Александру во время нашей беседы, он об этом знает», — цитирует ESPN Кросби.

Форвард отметил, что это «было бы здорово» и выразил надежду, что забивать Овечкин будет не в ворота «Пингвинз».

На данный момент Овечкин занимает шестое место в списке снайперов НХЛ с 730 шайбами. Рекорд — 894 гола — принадлежит Уэйну Гретцки.

Помимо Гретцки, выше Овечкина располагаются Горди Хоу (801 гол), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).