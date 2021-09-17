Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), член МОК Ричард Паунд высказался по поводу ситуации с допингом в России. Напомним, что именно Паунд был главой комиссии, составившей отчёт о допинге в российской лёгкой атлетике. На основе этого отчёта Всероссийская федерация лёгкой атлетики была исключена из состава Международной федерации и не восстановлена до сих пор.

«Если собрать все данные воедино, становится ясно: все время существования спорта в России имелась система, которая защищала спортсменов, — приводит sports.ru слова Паунда. — Система, которая контролировала, чтобы атлеты получали правильные вещества и правильные дозы этих веществ».

Помимо отстранения ВФЛА, по итогам расследования была приостановлена деятельность РУСАДА и Московской антидопинговой лаборатории. Глава последней Григорий Родченков уехал в США, где стал основным информатором по делу о допинге во всём российском спорте.