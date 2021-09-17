Ричард Макларен, автор доклада о допинге в российском спорте, прокомментировал итоги своего расследования и рассказал о том, как добывал доказательства подмены проб на Олимпиаде в Сочи.

«В схеме, которая использовалась в Московской антидопинговой лаборатории и в лаборатории в Сочи, было очень много составляющих, — сказал Макларен в документальном фильме Premier.one — И все эти моменты требовали координации. В частности, должной организации и логистики. Поэтому я и говорю, что систему финансировало государство. Хотя я осознаю, что есть определённая разница между тем, что мы понимаем под государственным финансированием и тем, как это понимают в России. Мы воспринимаем эти понятия по-разному.

Самой первой задачей после моей беседы с доктором Родченковым было определить — возможно ли снять крышки с контейнеров с пробами. Я не мог найти никого, кто бы своими глазами видел этот процесс. Поэтому я поставил эксперимент в аккредитованной ВАДА лаборатории в Лондоне с участием экспертов-криминалистов. В конце концов, мне сказали, что это возможно. Я поехал в Англию, и в моём присутствии мне это продемонстрировали, а потом предложили попробовать самому. Мне не удалось проделать это так же хорошо, как лаборантам, которые работали над этим несколько недель, но принцип мне был понятен. Я понял, что это возможно».