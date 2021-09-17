Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз выложила пост, посвященный слушаниям в Сенате США по делу скандального врача сборной Ларри Нассара. На данный момент проводятся слушания о допущенных нарушениях во время расследования дела о домогательствах Нассара к гимнасткам.

Симона Байлз опубликовала фото из Сената в компании с другой гинасткой Маккайлой Марони.

«Очень нелегко, но мы надеемся, что пройдём через это», — написала Байлз в Инстаграме.

«Очень тебя люблю», — ответила Марони в комментариях.

Напомним, что Нассар получил более 200 лет тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетними гимнастками. Байлз была одной из жертв его домогательств.