Главный тренер сборной России Валерий Карпин получил премию Star Awards Russia’21 в номинации «С любовью к спорту, или Спорт, как жизнь».

Ведущий церемонии награждения Дмитрий Дибров спросил у Карпина, как так получилось, что у него рождаются только девочки.

«Это не я, это жены делают. Они же рожают, я здесь причем? Я вообще не при делах», – сказал Карпин, у которого пять дочерей.

Карпин хочет сына. Валерий о появлении в семье мальчика: «Мы работаем над этим».

У Карпина есть внебрачная дочь Вероника. Первая жена Светлана родила ему двух девочек – Валерию и Марию. От второй жены – Дарьи, у Карпина также две дочки – Дарья и Александра.