Украинский защитник пражской «Славии» Тарас Качараба получил тяжелую травму во встрече 1-го тура группового этапа Лиги конференций с «Унионом». Матч был сыгран 16 сентября. Победила «Славия» со счетом 3:1.

Качабара вышел на поле с первых минут, но был заменен во втором тайме матча на Лацо Ткача.

«У Тараса Качараба перелом скуловой дуги. Ожидается, что он пропустит как минимум 4-6 недель», – сообщается в твиттере чешского клуба.

Украинский защитник играет за «Славию» с января 2021 года на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит «Словану» и действителен до 2022 года.

В следующем туре Лиги конференций «Славию» ждет матч с «Фейеноордом».