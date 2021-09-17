Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков пояснил ситуацию с трансферами трёх игроков в летнее трансферное окно. «Спартак» проявлял интерес к полузащитнику «Кёльна» Эйе Скири, а также к Габриэлу из «Бенфики» и Данилу Глебову из «Ростова»,

По словам Мележикова, кандидатуру Скири селекционеры «Спартака» рассматривали ещё в августе 2020 года, но её в результате было решено забраковать. В феврале к её обсуждению в клубе вернулись, но в итоге отдали предпочтение Йорриту Хендриксу.

«Что касается Габриэла, то вариант с арендой существовал, но нас смутила комиссия, которую запросила сторона игрока, а, самое главное, легионерские позиции к концу августа были заняты, — цитирует Sport24 Мележикова. — Приобретение защитника было в приоритете для тренера».

Гендиректор напомнил, что после ухода хавбека Алекса Крала в «Вест Хэм» освободившуюся вакансию легионера занял правый защитник Максимилиано Кауфриз.

По словам Мележикова, Глебова отказался продавать уже сам «Ростов».

«В это трансферное окно его покупка не состоялась, так как «Ростов» продал Норманна. У них остался один Глебов на позиции», — пояснил он.

В результате Кауфриз остался единственным приобретением «Спартака» в летнее трансферное окно.