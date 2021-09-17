Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино после встречи с бельгийским «Брюгге» в матче Лиги чемпионов, завершившейся ничьей, заявил, что у трех нападающих его команды – Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе, пока нет взаимопонимания на поле.

Матч первого тура группы А в Бельгии закончился со счётом 1:1. У гостей отличился Андер Эррера на 15-й минуте, хозяева усилиями Ханса Ванакена сравняли счёт на 27-й минуте.

Почеттино заявил, что никто в команде не доволен игрой и результатом. «ПСЖ» ехал в Бельгию за победой. Маурисио полагает, что трио нападающих – Месси, Неймар и Мбаппе, пока не сыграны. Нужно время, чтобы достичь взаимопонимания между ними.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Манчестер Сити». Матч состоится 28 сентября.