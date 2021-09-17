Двукратная чемпионка мира по биатлону из Чехии Габриэла Коукалова родила девочку. Ребёнка назвали Изабелла Габриэла.

В марте 2021 года экс-биатлонистка рассказала о беременности. Ранее она сообщила о разводе с бадминтонистом Петром Коукалом.

В апреле 2018 года Коукалова проинформировала болельщиков о пропуске сезона 2018/2019. Она добавила, что не уверена в дальнейшем продолжении карьеры. В мае спортсменка опубликовала пост в Facebook с объявлением о завершении выступлений в профессиональном спорте.

Чешская биатлонистка является двукратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Спортсменка дважды брала золото чемпионатов мира, столько же раз завоевывала серебро и бронзу.