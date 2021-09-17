Российский теннисист Андрей Рублёв поделился своим мнением о методике воспитания юных теннисистов.

Андрей считает, что тренер не должен быть диктатором: «Спортсменам тяжело, если им ставят рамки. Давление не даёт раскрепоститься».

Ребенок, по мнению Рублева, должен любить спорт. Только тогда он сможет добиться успехов. Если родители выбрали вид, который не по душе ребенку, ничего не получится. «Его хоть палками пинай, он в жизни не будет спортом заниматься», – считает Андрей.

Российский теннисист не планирует становиться тренером. Он не готов воспитывать юных чемпионов, потому что видит пример мамы-тренера. Она работала с детьми по несколько лет, а потом получала «поток неблагодарности». «В какой-то момент у родителей сносит кибитку из-за того, что им кажется, что их ребёнок особенный», – объясняет отказ от тренерской деятельности Рублёв.

Андрей Рублёв является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, победителем десяти турниров АТР и обладателем Кубка АТР в составе сборной России.