Помощник президента и член попечительского совета РФС Игорь Левитин высказал свое мнение о проекте Hypercube по реформе чемпионата России.

Левитин считает разработки голландцев интересными, но советует изучить, как их введение отразится на работе построенных в России стадионов. «Необходимо, чтобы они использовались в полном объеме, и очень важен региональный аспект, как быть с субъектами Российской Федерации», – заметил чиновник.

Левитин отметил, что проект Hypercube, на первый взгляд, выгоден для регионов, но нужно изучить этот вопрос подробней. Левитин сообщил, что президент РФС планирует вынести этот вопрос на следующий Исполком Союза.

Летом Hypercube совместно с РФС разработали несколько схем реформирования чемпионата России. Согласно ей, количество матчей должно увеличиться с 30 до 34, предполагается изменение системы проведения турнира, но количество команд измениться не должно. Введение разработки позволит повысить зрительский интерес за счёт увеличения количества матчей между сильными соперниками.

Кроме того, Hypercube предлагает отменить лимит на легионеров в РПЛ.